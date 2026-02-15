◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）１０キロ４０歳未満女子の部はユニバーサルエンターテイメントの橋本奈津（２８）が３４分３秒で初優勝した。前回まで２連覇していた鷲見梓沙（２９）に続いて、３大会連続でユニバーサルエンターテイメント所属の選手が青梅路を制した。橋本は「素直に１位を取れるのはうれしい」とうなずいた。２４（３５分２５秒）、２５年（３４分５１