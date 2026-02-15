東京１１Ｒ・共同通信杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝ベレシートスローで流れた前走のエリカ賞（２着）を上がり３ハロン３２秒８で追い込んだエピファネイア産駒。小回りの小倉新馬でも上がりＮＯ１の脚で差し切ったように、ラストの瞬発力は秀逸。母はクロノジェネシス。母の主戦だった北村友一騎手は「もちろん血統的に思い入れは強いです」と力を込める。前走後は１月２２日に外厩・ノーザンファームしがらきから帰厩し、直前は栗