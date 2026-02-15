オリックス・九里亜蓮投手が１５日、宮崎キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。西川、杉本、西野、太田、シーモア、中川と対戦し、オール直球で３０球。太田に左中間本塁打を浴びるなど計８本の安打性を許したものの、直球で差し込んでファウルを打たせる場面も見られ、状態のよさを見せつけた。九里とともに開幕投手候補に挙がる山下は、同じくライブＢＰ初登板ながらも１５４キロを計測。今季から先発に