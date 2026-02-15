ノーザンファーム生産馬のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は２月１４日にサウジアラビアで行われたサウジＣ・Ｇ１（キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）で史上初となる連覇を達成した。この快挙について、をノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が１５日、京都競馬場で取材に応じた。吉田俊介氏は「すごかったね。結構締められてたし、周りも一頭マークでしょうか