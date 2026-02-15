◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位で、日本代表のフォルティウスは５戦目で、日本時間１５日午後１０時５分から同３位で、２０２４年世界選手権銅メダルの韓国と対戦する。フォルティウスは、３戦目で同１位のカナダを下す金星を挙げたが、４戦目の米国に敗れ通算１勝３敗。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に、苦し