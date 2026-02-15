◆練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人のリチャード内野手が１５日、広島との練習試合に「５番・一塁」でスタメン出場して、４回に公式戦で未体験の三塁打。得点につなげた。１点を追う４回先頭。広島の辻が外角に投じた球を、余裕を持って右方向にはじき返した。高々と上がった打球は、右中間を破った。巨体を揺すって懸命に走る沖縄出身のリチャードの姿にセルラースタジアムに集まった沖縄のファンは大盛り上がり。三