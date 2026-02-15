◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルで日本勢は２大会ぶりにメダルを逃した。新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒４６で６位。前回北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）は３４秒６２で１０位。倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は３４秒８５で１９位だった。ストルツ（米国）が３３秒７７の五輪新記録で１０００メートルに続く２冠を達成