西武のドラフト2位左腕・岩城颯空（中大）が15日、初のライブBPに登板。ドラフト1位の小島と長谷川を相手に計26球を投じ、安打性はわずか1本と好投。右打者の長谷川へは積極的に内角を攻め「自分の持ち味のストレートを一番打ちづらいところ、クロスファイヤーだったり、そこにたくさん投げ込めたっていうのは良かったかなって思ってます」と振り返った。2月後半からは対外試合が始まる。「実践形式の方が個人的にもバッターと