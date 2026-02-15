かわい子ちゃんモデルだった彼女が、低迷期を乗り越えてセクシーな大人の女性の歌手に“転生”。大人はもちろん、子どもたちも大興奮させた“アクション歌謡”は、どうやって考え出されたのか。元祖自己プロデュースアイドルでもあったリンダさんに、未来へつながる秘話を伺った。【写真】美しすぎる！モデルをやっていた頃の山本リンダさん歌手になりたいという夢は捨てきれなかった今年でデビュー60周年を迎える歌手、山本リ