お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が15日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。衆院選開票特番での高市早苗首相（64＝自民党総裁）の発言を使って笑わせる場面があった。番組では、8日の投開票を受けてチームみらい党首の安野貴博参院議員が会見する様子をVTRで放送した。同番組ジャーナリストが「安野総理大臣という未来は見えてきましたか？」と質問すると、安野氏は「安野総理大臣までは見えてないです