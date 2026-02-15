「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）強化合宿を訪問していた松井秀喜氏は視察後、「勉強になった」と語った。その理由として「日本のトップ選手を見て、なおかつその前は巨人の選手を見て、当然ですけど多少の差を感じるし。普段、アメリカの選手を見てる自分の目もあるし。自分の中での選手の違いっていうか、いろんな違いを見て勉強になった」と語る。日本球界への思いは「ずっと沸いてます。巨人でプレーしていたとき