高校受験では本命の公立高校のほかに、私立高校を併願する人もいるでしょう。その場合、先に受験した私立高校の入学金を公立高校の合格発表前に納めなければならないケースがあります。 本記事では、私立高校の入学金は入学しなかった場合戻ってくるのか、入学金の位置づけや平均金額などとあわせてご紹介します。 私立高校の入学金は入学しなかった場合戻ってこない？ 一般的に、私立高校の入試は公立高校の