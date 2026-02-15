スズキの新型「フラッグシップSUV」に反響殺到！スズキが次世代のフラッグシップとして大きな期待を寄せる新型SUV「ビクトリス」が、2025年9月にインドで世界初公開されました。このモデルは、スズキのインド子会社であるマルチ・スズキ・インディアが手がけ、同社のカルコダ工場で生産されます。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新型フラッグシップSUV」です！（30枚以上）世界的に需要が高まっているコンパクトSUV