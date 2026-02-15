新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金を神奈川県からだまし取ったとして、会社役員の男ら男女3人が詐欺などの疑いで静岡県警に逮捕されました。 2月15日に詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市城山に住む会社役員の男（75）と、神奈川県綾瀬市落合北に住む警備員の女（57）です。 警察によりますと、男女2人は、2021年3月から4月にかけて、経営していた飲食店がすでに閉店状態で、新型コロナウイルス感染拡大防止協