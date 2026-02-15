TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。冬季オリンピックについて語った。現在ミラノ・コルティナ冬季五輪が行われていることにちなみ、安住アナは「冬のオリンピックはあんまり日本チーム、日本人選手はメダル取れないっていう時代が続いていたんですけれども、冬のスポーツっていうとヨーロッパが強いですからね」と振り返った。続けて「私が小学生のとき