俳優の剛力彩芽さん（33）が2026年2月11日、自身のインスタグラムを更新。金髪×ブラックドレス姿を披露した。「美しくて上品で優雅でした」剛力さんは、「美しくて上品で優雅でした」といい、イベントに参加した時の衣装ショットを含む10枚の写真と動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、髪色は金のストレートヘアで、黒いロングドレスを着用、首元に飾りのついたチョーカーが見える。9枚目の写真では背中の見える