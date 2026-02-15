◇練習試合巨人―広島（１５日・那覇）対外試合“開幕投手”を託された広島・岡本駿投手が３回３安打無失点でマウンドを降りた。初回に１死一、二塁。３回には２死から一、三塁を招いたが、後続を封じた。今季から先発に挑戦している２年目右腕が、粘りの投球でゼロを刻んだ。就任４年目の新井監督は先発ローテを「白紙」と強調。昨季の開幕投手・森下、床田ら実績組も含め「横一線」と口にしている。昨季中継ぎで４１登板