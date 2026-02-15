◆練習試合巨人−広島（１５日・那覇）巨人の皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が「２番・右翼」でスタメン出場し、実戦派の一面を示した。広島先発の岡本に対し、初回１死の第１打席は四球で出塁。２球目のファーストストライクに手を出す積極性は見せながら、ボール球をしっかり見極めた。３回２死の第２打席は２ストライクと追い込まれてから四球を選び、２打席連続出塁。フルカウントからは、膝元へストライクからボールに