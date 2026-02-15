◇練習試合中日―ＤｅＮＡ（１５日・北谷）中日・金丸夢斗投手が先発し、３回５安打１失点で、今季初実戦のマウンドを終えた。初回は、わずか５球で三者凡退と完璧な立ち上がり。だが、２回１死。京田に右中間への二塁打を許すと、なおも２死三塁から、勝又に高め直球を中前に返されて、１点を失った。３回は先頭の宮下に中前打。続く蝦名は遊ゴロで併殺に仕留めたが、２死から松尾に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びて、再び