◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは、１５日夜に１次リーグ第５戦で、２勝目をかけて同３位の韓国と対戦する。１５日未明の第４戦では、同１０位の米国と対戦。第９エンド（Ｅ）を終わったところで、負けを認めるコンシードとなり４−７で敗退した。１４日を終えた時点で通算１勝３敗となり１０チーム中８位