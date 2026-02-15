将棋の第75回NHK杯本戦準々決勝が15日放映され、増田康宏八段（28）が中村太地八段（37）に186手で勝利し、3年連続4強に進出した。振り駒の結果、中村が先手になり、戦型は中村の角換わり棒銀へ進んだ。増田は飛先の交換後、横歩を取ると飛車銀交換の激しい変化へ指し進めた。中盤、敵陣へ放った華麗な銀のタダ捨てで抜け出したがその後、決め損なったようだ。お互いに中段王から5段目で交錯しそうになる大熱戦。相入王したが