由薫が、“夜”をテーマにしたライブシリーズ『Ray in the Night』を2026年1年を通じて全4公演開催する。 （関連：由薫にとっての歌、まっすぐ届けることの意味――初めての弾き語りツアー『UTAU』で向き合う音楽の芯） 本シリーズの第1弾として、ワンマンライブとしては初となるプラネタリウムでのライブ公演を4月16日に東京 コニカミノルタプラネタリアTOKYOにて開催。同公演はアコ