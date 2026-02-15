バーミンガムに所属する古橋亨梧の現状を現地メディアが伝えている。セルティック時代にはエースとして君臨し、多くのタイトル獲得に貢献した日本代表FWは、2025年の１月にレンヌに移籍するもほとんど出番を得られず。昨夏に加入したバーミンガムでも定位置を確保できておらず、途中出場が多いなか、今季はここまで公式戦29試合で３ゴール。直近のリーグ戦３試合では出番がない。そんな古橋について英メディア『Daily Record