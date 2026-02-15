この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026が2月13日より開催中だ ■「日本工科大学」が「アートレーシング」とタッグを組みレプリカを製作 ■ダイハツ・コペンをベースとした「ポルシェRSR」を展示していた 職人と学生が伝説のレーシングカーを作り上げた 2026年も西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」が開催されました。 会場は関西万博で盛り上がった夢洲の隣の咲洲にあるインテックス大阪です。