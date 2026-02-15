奈良県は２月１５日、橿原市常盤町の飲食店で食中毒が発生したと発表しました。県はこの飲食店に対して２日間の営業停止処分にしました。県によりますと、今月１２日に桜井市内の医療機関から「橿原市内の飲食店の仕出し弁当を食べた人が下痢や嘔吐等の食中毒の症状を呈した患者５人を診察した」という趣旨の連絡がありました。県の保健所が調査したところ、橿原市内の飲食店「甚八橿原店」が今月９日と１０日に提供した仕