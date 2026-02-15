祝日開催の11日、11Rで重賞「第10回兵庫ウインターカップ」（ダート1400メートル）が行われた。フルゲート12頭（出走取消1頭）中、浦和2頭、高知1頭、佐賀2頭が参戦した中で、JRA所属時を通じて6度目の重賞挑戦となった下原理騎乗のペースセッティング（牡6＝田中一、父ショウケイシング）が兵庫の意地を見せ2馬身差で快勝。4513人の観衆を沸かせた。スタートで滑りやや出遅れたものの、落ち着いて中団後方を追走。3コーナーか