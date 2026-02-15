国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会第2日は15日、青森県大鰐町などで行われ、距離の少年男子10キロクラシカルは坂詰真吾（新潟・十日町高）が制した。ジャンプ（ヒルサイズ＝HS86メートル）の少年男子は佐々木星語（北海道・札幌日大高）が79.5メートル、76メートルを飛び、合計228.5点で優勝した。