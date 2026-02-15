避暑地ならぬ「避粉地（ひふんち）」が注目されている。スギやヒノキなどの花粉飛散量が少ないことから、花粉が増える春になると、旅行先や、休暇とリモートワークを兼ねた「ワーケーション」の場として人気を集めている。（井上大輔）春楽しめるＩＴコンサルティング会社代表の男性（３３）は長年、スギやヒノキの花粉による目のかゆみや鼻づまり、頭痛などの症状に悩まされてきた。特に頭痛がひどく、仕事が全く手に付かない