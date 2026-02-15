ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（チームパシュート）準々決勝が14日（日本時間15日）に行われた。2018年平昌金、22年北京銀の日本は高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香の3選手で臨み、2分55秒52の2位で準決勝に進出。このレースで見せた隊列の美しさに「日本の隊列は芸術的であった」「スマートさがたまらん」と絶賛の声が上がっている。2018年の平昌五輪以来、2大会ぶりの頂点を