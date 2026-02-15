冬のお出かけには、寒さ対策を意識したロング丈や分厚いコートが活躍。でも、車移動がメインの日なら、そこまで防寒重視でなくてもいいかも。そんなときにおすすめなのが、さっと羽織れるジャケットです。短め丈なら座ったときにももたつきにくく、コーデも軽やかな印象に仕上がりそう。今回は、羽織るだけでおしゃれに決まりそうな【ZARA（ザラ）】のジャケットをご紹介します。 ワーク感が魅力の洗練ジャケッ