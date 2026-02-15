山口蛍が「長崎ランタンフェスティバル」に参加元日本代表の意外な姿が話題となっている。V・ファーレン長崎の主将MF山口蛍が2月14日、長崎市内で行われた「長崎ランタンフェスティバル」に“皇帝役”としてパレードに参加した。ファンは「めっちゃ似合ってる」と歓迎している。今季8年ぶりにJ1に復帰した長崎は、13日に明治安田J1百年構想リーグ第2節でヴィッセル神戸とアウェーで対戦。試合には0-2で敗れたが、古巣対決とな