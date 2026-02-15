◇練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人は１５日、那覇で今季初の対外試合となる広島戦を行った。先発した竹丸和幸投手（２３）は２回２安打無失点デビュー。スポーツ報知評論家の宮本和知氏がドラフト１位左腕の収穫と今後へ期待を説明した。初めての対外試合でまずは無失点。合格点でしょう。初回は緊張もあったはず。先頭から３人、初球がボールとなり、２安打はされたものの無失点。２イニング目に落ち着いたね。さす