◇練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人の育成５位・知念大成外野手＝オイシックス＝が「８番・左翼」で出場。対外試合初戦の第１打席から「カメレオン打法」を披露した。２回２死一塁で広島先発・岡本と対戦。バットを立てたオープンスタンスで豪快なスイングで２球目を強振した。カウント０―２となると、クローズドスタンスでバットを寝かせるフォームに変更。結果は遊ゴロとなったが、昨季イースタンリーグで打点王を