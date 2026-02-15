◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】五輪初出場で個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルを手にしている二階堂蓮（日本ビール）が、合計２９５・０点で銀メダルを獲得した。１回目で１４０メートルのビッグジャンプを見せ１位に立ったが、２回目は１３６・５メートルと伸ばせなかった。ドメン・プレブツ（