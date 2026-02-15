日本スケート連盟は１４日、公式インスタグラムにミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で銀メダルの鍵山優真と銅メダルの佐藤駿が寿司を楽しむ動画を公開した。インスタには「ごほうびのお寿司」とつづられ、鍵山がマグロの握りを頬張り「エグイ。最高です」と満足。佐藤も「最高です」と喜んでいた