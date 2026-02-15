今年で13回目を迎える「熊本城マラソン」が15日、行われています。前日からの雨も上がり、気温11.9度と比較的暖かいコンディションの中、午前9時にスタートした熊本城マラソン。「熊日30キロロードレース」、「歴史めぐりフルマラソン」、3.5キロを走る「城下町ファンラン」合わせておよそ1万4500人が、熊本市内を駆け抜けます。コース周辺ではこのあと午後4時頃まで、通行止めなど交通規制が続く予定です