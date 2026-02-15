15日午前6時半頃、熊本市西区春日のアパートで火災がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、2階建てのアパートの一部が焼けました。この火事で、1階に住む57歳の男性が、煙を吸い病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。