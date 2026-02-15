女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。芸歴が同じ芸人を告白した。水野は俳優歴を聞かれると、「ダチョウ倶楽部さんと一緒なんです」と明かし、共演者を驚かせた。デビューは「13歳かな」と明かした。加藤浩次は「ていうかなんでダチョウ倶楽部さん出したんですか」とつっこんだ。水野は「わかりやすいかなって思って。芸人さんって芸歴で先輩後輩決まるじゃないですか。役者