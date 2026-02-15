「自分は奨学金の返済で苦労したから、子どもの学費は出してあげたい」と考える人もいるでしょう。昨今では大学に通う学生の、2人に1人が奨学金を受給しており、増加傾向にあります。 本記事では、「娘の学費を出しているけれど大変……」とママ友に言ったら、「奨学金借りないなんてお金持ち」と言われたケースを取り上げ、奨学金受給率の推移や、大学の学費がいくらかかるのかなどを解説します。 大学に4年間