住宅ローン控除は、住宅を購入する多くの人が利用している制度です。その住宅ローン控除が、2026年度与党税制改正大綱において見直される方針が示されました。 改正内容の1つに借入限度額の上限引き上げが含まれるため、「自分も住宅ローン控除額が多くなるのでは」と期待する人もいるのではないでしょうか。しかし、上限が引き上げられても、すでに住宅ローンを組んでいる世帯では、控除額が必ずし