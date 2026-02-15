ユニクロを運営するファーストリテイリングが、2026年3月入社からの新卒社員の初任給を37万円に引き上げると発表しました。なぜ、これほどの高給を実現できるのでしょうか。本記事では、同社の決算から背景を探ります。 ユニクロの初任給引き上げの概要 ファーストリテイリングは2025年12月、グローバルリーダー候補の初任給を現行の33万円から37万円へ約12％引き上げると発表しました。年