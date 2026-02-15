ドジャースの大谷翔平投手（３１）のサイ・ヤング賞の期待に疑問符がつけられた。二刀流の?完全復活?を目指す大谷にロバーツ監督は「彼自身、サイ・ヤング賞争いに入るつもりだと思う」と見ており、大谷も「獲れればもちろん素晴らしい。その付近に行くということはそれだけのイニングを投げているということなので健康で１年を回ること」と意欲的だ。獲得なら歴史に残る偉業に違いないが、懐疑的な見方もある。「ＣＢＳスポー