ノア３月２０日神戸大会で、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）組が征矢学（４１）、近藤修司（４８）組とＶ２戦に臨むことが発表された。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」としてノアマットに参戦中の２人は、１４日の品川大会で征矢＆近藤からの挑戦表明を受諾。これを受け神戸大会での王座戦が決定した。ＬＴＪは３月１日後楽園ホール大会、３月１７日神奈川・保土ケ谷大会へも参戦する