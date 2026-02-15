◇練習試合巨人―広島（2026年2月15日那覇）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）が、今季初の対外試合となった広島との練習試合に先発し、対外試合デビューを果たした。初回先頭では、同じくドラフト1位の平川と対戦し、中前打を許した。その後、1死一、二塁としたものの、佐々木を左飛、秋山を三ゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。続く2回はドラフト3位の勝田から空振り三振を奪うなど3者凡退。3