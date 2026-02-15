お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47）が、14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週金曜深1：00）に出演し、声帯の不調により3週間休養することを発表した。治療後は「一言も」声を出してはいけないといい、番組内で自ら現状を明かした。【写真あり】発表直後のオードリー若林声帯はボロボロで…喉の不調が続いているという若林は「声帯がもうボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ