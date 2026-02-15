◇プロ野球・巨人春季キャンプ練習試合巨人ー広島（15日、沖縄・那覇）ドラフト1位の竹丸和幸投手が対外試合初の先発を務め、2イニングを2安打無失点に抑えました。初回は同じく広島のドラフト1位、平川蓮選手にセンター前に運ばれると、坂倉将吾選手にもライト前を許します。しかし、後続をぴしゃりと抑えると、2回には初の奪三振を含む三者凡退に切って取りました。「普段と変わらずにマウンドに上がった。（緊張などは）な