女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。やんちゃな中学生時代を語った。三重県四日市出身の水野は「めちゃくちゃ田舎だったんで、山ひとつ越えて学校に行ってたんで、野性児でした」と明かした。「裸足運動ってあって、足の裏を鍛えろってことだったんですかね。画びょう踏んだりとか牛のうんこ踏んだりとか」と語った。さらに「小学校6年生のときに福岡の小学校に転校したんで