お笑い芸人のゴリけんさんが自身のＸを更新。渡辺正行さん（７０）が「剣道七段に昇段」したことを報告しました。 【写真を見る】【 渡辺正行（７０） 】剣道七段に昇段ゴリけん「剣道をしている者にとって7段はとんでもない事です!!すごい！すごい！すごい！」ファン反響「マジ尊敬ですわ」ゴリけんさんは「渡辺リーダーが剣道七段に昇段されました。」と綴ると、渡辺正行さんの剣道着姿の写真をアップ。続けて「剣