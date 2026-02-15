ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１５日、ＷＢＣに出場する侍ジャパンで西武の平良海馬投手、阪神の石井大智投手がケガで出場を辞退し、新たに楽天の藤平尚真投手、西武の隅田知一郎投手が招集されたことを報じた。この事態にゲスト出演した元巨人の槙原寛己氏は「早く仕上げるっていうのが今、やっぱりどうしても主流になってきて。ですから、そういうところで選手負担があってケガっていうのは多くなっち