◆練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１５日、チーム今季初の対外試合となる広島との練習試合で先発。２回を投げて２安打無失点、１奪三振の好投を見せた。初回、先頭のドラ１ルーキー・平川に中前打、３番の坂倉に右前打を浴びたが、三塁・石塚のファインプレーもあり無失点。２回は中村奨を右飛、ドラ３ルーキー・勝田を空振り三振、渡辺を左飛で３者凡退に仕留